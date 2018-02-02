Дети Филиппа Киркорова стали фанатами творчества Валерия Леонтьева
Дети Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин стали фанатами творчества 68-летнего Валерия Леонтьева, с которым встретились во время отдыха в Майами. Соответствующий пост звездный отец разместил в микроблоге Instagram.
Киркоров показал несколько совместных снимков, на которых запечатлено счастливое семейство и трудно узнаваемый с первого взгляда Леонтьев. В комментарии к посту певец рассказал, что встретился с коллегой перед отлетом в Москву. Вечер прошел отлично и понравился детям, фанатеющим от хитов неподражаемого Валерия Яковлевича.
Многие пользователи без подсказки не узнали артиста, приняв его за женщину или Пескова. Недоброжелатели заявили, что лицо Леонтьева похоже на маску, поэтому сейчас его можно только слушать.
Ранее Киркоров пожаловался на седеющую бороду.
Киркоров показал несколько совместных снимков, на которых запечатлено счастливое семейство и трудно узнаваемый с первого взгляда Леонтьев. В комментарии к посту певец рассказал, что встретился с коллегой перед отлетом в Москву. Вечер прошел отлично и понравился детям, фанатеющим от хитов неподражаемого Валерия Яковлевича.
Многие пользователи без подсказки не узнали артиста, приняв его за женщину или Пескова. Недоброжелатели заявили, что лицо Леонтьева похоже на маску, поэтому сейчас его можно только слушать.
Ранее Киркоров пожаловался на седеющую бороду.
Автор: Джанабилова Татьяна П