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Волокно-оптическая телекоммуникационная сеть позволит учёным прослушивать дальний космос
Ученые в ходе проведения очередных исследований нашли идеальный способ для прослушивания дальнего космоса. В этом специалистам помогло применение волоконно-оптических телекоммуникационных сетей.

Волокно-оптическая телекоммуникационная сеть позволит учёным прослушивать дальний космос


Теперь у ученых есть возможность получить стабильный и четкий сигнал. Ранее для достижения соответствующего результата астрономам нужны были атомные часы, а их стоимость является довольно высокой. Сейчас добиться желаемого помогут более доступные устройства. Основой технологии выступила опорная частота, которая не теряет сигнал даже на дистанции, которая превышает 300 километров. За счет этого научные сотрудники могут передавать его с помощью двух радиотелескопов, при этом синхронизируя его.

Передача происходит по волоконно-оптическим телекоммуникационным сетям. По словам ученых, помехи практически не слышны, также не выключается связь по иным каналам. Специалисты сообщили об удачно проведенных запусках, которые помогли добиться хороших результатов на первом этапе. В будущем исследователи намерены повышать чувствительность аппаратуры в 50 раз, следовательно, качество восприятия сигналов из глубокого космоса улучшится.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:00
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