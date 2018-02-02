Ксения Бородина спросила у подписчиков о желаемых постах в Instagram
Ксения Бородина спросила у подписчиков о желаемом контенте в Instagram. Отдельно она отметила, что в случае отключения блока к ней бы подписались не менее 11 млн пользователей-ботов.
На личной странице в Instagram она отметила, что очень благодарна за проявленный к ней интерес. На сегодня количество подписчиков знаменитости превысило 10,2 млн. Это огромная цифра не только для неё, поэтому она рассматривает данный вопрос как момент для гордости. При этом ни один из пользователей не является накрученным.
«Ладно, для чего нам цифры, нужно качество, а не количество», - отметила Бородина.
На личной странице в Instagram она отметила, что очень благодарна за проявленный к ней интерес. На сегодня количество подписчиков знаменитости превысило 10,2 млн. Это огромная цифра не только для неё, поэтому она рассматривает данный вопрос как момент для гордости. При этом ни один из пользователей не является накрученным.
«Ладно, для чего нам цифры, нужно качество, а не количество», - отметила Бородина.
Автор: Валерий Антонов