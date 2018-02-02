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Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога
Знаменитый российский юморист Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте Instagram видеоролик, на котором запечатлена его дочка. На ролике она запечатлена во время танца под композицию "Осенний вальс", написанную Евгением Догом.


Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога


Подписчики знаменитости сказали, что данный видеоролик является очень умилительным. Все дело в том, что маленькая Лиза даже не пошла в школу, но уже показывает недюжинные способности в хореографии. В то время, как её брат Гарри бросал по всему дому бумажный самолетик, девочка продолжала свои танцы.

Всего через несколько минут публикацию оценило более 30 тысяч человек. Фолловеры посоветовали семейной паре отдать свою дочку на танцевальные курсы, которые помогут её таланту развиться. Большинство подписчиков предрекли ей огромные достижения в медийной сфере.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 15:26
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