Amazon распродает смартфоны Oukitel K5000 по цене в 201 доллар
Amazon объявил акцию на Oukitel K5000. Смартфоны, представленные в октябре прошлого года, распродают по цене в 201 доллар. Количество предложений ограничено.
Смартфон Oukitel K5000 стоит на рынке около 175,85 фунтов стерлингов (250 долларов), но гигант электронной коммерции в Сиэтле предлагает скидку 6%. В результате пользователям придется выложить за девайс 165,99 фунтов (236 долларов). При введении специального кода с купона «CRPS6UMK» во время регистрации можно получить дополнительную скидку, снизив стоимость устройства до 141,91 фунтов стерлингов (201 доллар).
Oukitel K5000 получил 5,7-дюймовый IPS, LTPS, HD + дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей при плотности в 282,45 PPI (пикселей на дюйм). Смартфон 4G для Android оснащен надежным медиатестом MediaTek MT6750, 64-разрядным процессором, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, камерами на 16 Мп и 21 Мп от Sony, батареей на 5000 мАч.
Ранее сообщалось о снижении стоимости на Blackberry KeyONE.
Смартфон Oukitel K5000 стоит на рынке около 175,85 фунтов стерлингов (250 долларов), но гигант электронной коммерции в Сиэтле предлагает скидку 6%. В результате пользователям придется выложить за девайс 165,99 фунтов (236 долларов). При введении специального кода с купона «CRPS6UMK» во время регистрации можно получить дополнительную скидку, снизив стоимость устройства до 141,91 фунтов стерлингов (201 доллар).
Oukitel K5000 получил 5,7-дюймовый IPS, LTPS, HD + дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей при плотности в 282,45 PPI (пикселей на дюйм). Смартфон 4G для Android оснащен надежным медиатестом MediaTek MT6750, 64-разрядным процессором, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, камерами на 16 Мп и 21 Мп от Sony, батареей на 5000 мАч.
Ранее сообщалось о снижении стоимости на Blackberry KeyONE.
Автор: Джанабилова Татьяна П