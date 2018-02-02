BMW i8 без крыши оказался на 1,5 млн руб дороже купе
Компания BMW обнародовала рублевые цены на родстер i8. На территории России базовую комплектацию автомобиля можно приобрести за 11 150 000 рублей. Что касается купе, то его производитель оценил в 9 49000 рублей (-1 500 000 рублей).
Перечень стандартного оборудования BMW i8 Roadster включает двухзонный климат-контроль, функцию подогрева сидений, электропривод, адаптивный круиз-контроль, запуск движка с кнопки, светодиодное освещение, электропривод боковых зеркал заднего вида. На рынке РФ будет продаваться особая версия родстера i8 First Edition. В этой комплектации новинка от BMW обзаведется матовыми колесными дисками, черными деталями экстерьера, особыми табличками. Также в нем будет присутствовать брошюра с автографами глав всех подразделений, которые принимали участие в разработке модели. Версия станет лимитированной, на рынок поступит всего 200 таких транспортных средств.
В ноябре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе презентовал BMW i8. Модель получила мягкий верх, вертикально убирающийся в отсек и установленной на месте сидений второго ряда. Крыша является электроприводной, но сложить ее можно, если транспортное средство двигается со скоростью не больше 50 километров в час.
Перечень стандартного оборудования BMW i8 Roadster включает двухзонный климат-контроль, функцию подогрева сидений, электропривод, адаптивный круиз-контроль, запуск движка с кнопки, светодиодное освещение, электропривод боковых зеркал заднего вида. На рынке РФ будет продаваться особая версия родстера i8 First Edition. В этой комплектации новинка от BMW обзаведется матовыми колесными дисками, черными деталями экстерьера, особыми табличками. Также в нем будет присутствовать брошюра с автографами глав всех подразделений, которые принимали участие в разработке модели. Версия станет лимитированной, на рынок поступит всего 200 таких транспортных средств.
В ноябре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе презентовал BMW i8. Модель получила мягкий верх, вертикально убирающийся в отсек и установленной на месте сидений второго ряда. Крыша является электроприводной, но сложить ее можно, если транспортное средство двигается со скоростью не больше 50 километров в час.
Автор: Валерия Орлова