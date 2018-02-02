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В Красноярске разыскивают педофила, изнасиловавшего юную фигуристку из Читы
В ночь с 1 на 2 февраля в Красноярске неизвестный мужчина совершил изнасилование ребенка. Случилось это в гостинице, расположенной в Октябрьском районе города, педофила зафиксировали камеры наблюдения. Добровольцы организации "Поиск пропавших детей" разместили в Сети фотографии насильника, чтобы ускорить поиски преступника.
В Красноярске разыскивают педофила, изнасиловавшего юную фигуристку из Читы

Сегодня ночью в Красноярске педофил изнасиловал 7-летнюю девочку, прибывшую из Читы в составе команды юных спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию. По данным источника, неизвестный ночью пробрался в гостиничный номер и совершил насильственные сексуальные действия над ребенком, после чего поспешил скрыться.

Подозреваемый в совершении преступления мужчина попал в объективы видеокамер. Волонтеры разместили фотографию преступника в Сети, призывая людей помочь поскорее обнаружить насильника. Название гостиницы, по просьбе сотрудников следственного комитета, не разглашается.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 15:05
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