Сексуальная звезда «Playboy» из Ростова-на-Дону Мария Лиман призналась в любви к травке
Звезда «Playboy» Мария Лиман созналась, что любит травку. Модель из Ростова-на-Дону разместила в Instagram новый снимок, сопроводив соответствующим комментарием.
Полуобнаженная Лиман представилась хамелеоном, показав фото в откровенном купальнике, совершенно не скрывающим фигуру знаменитости. Ростовчанка показалась подписчикам в наряде салатового цвета.
«Я Хамелеон. Очень люблю травку», – прокомментировала Мария Лиман.
Как выяснилось, среди поклонников модели многие разделяют эти предпочтения. Лиман назвали сногсшибательной, сравнили с королевой и похвалили формы.
Полуобнаженная Лиман представилась хамелеоном, показав фото в откровенном купальнике, совершенно не скрывающим фигуру знаменитости. Ростовчанка показалась подписчикам в наряде салатового цвета.
«Я Хамелеон. Очень люблю травку», – прокомментировала Мария Лиман.
Как выяснилось, среди поклонников модели многие разделяют эти предпочтения. Лиман назвали сногсшибательной, сравнили с королевой и похвалили формы.
Автор: Валерий Антонов