ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в пределах исторических минимумов
По мнению ЦБ, ожидания населения РФ по инфляции находятся в исторических минимумах, они зафиксированы на уровне 8,9%. Информация об этом отражена в докладе, освещающего тему соответствующих потребительских настроений российского населения».
В Центральном Банке заявили об ожиданиях населения страны в сегменте инфляционных рисков. Подавляющая часть респондентов предполагает рост стоимости на товары потребительской группы на 4%, причём как в пределах текущего года так и на протяжении трех ближайших лет. В 2017 году исследуемый экономический показатель замедлился до рекордных 2,5%. Это оказало влияние на ожидания россиян в рамках меняющейся инфляции, а также на оценку ими темпов увеличения ценообразования в сегменте продовольствия, товаров промышленной группы и услуг.
Разрыв между прогнозируемыми и наблюдаемыми населением изменений в экономике уменьшился до минимума в один процентный пункт. Это указывает на то, что подавляющая часть граждан России осознают определённое замедление темпов инфляции.
В Центральном Банке заявили об ожиданиях населения страны в сегменте инфляционных рисков. Подавляющая часть респондентов предполагает рост стоимости на товары потребительской группы на 4%, причём как в пределах текущего года так и на протяжении трех ближайших лет. В 2017 году исследуемый экономический показатель замедлился до рекордных 2,5%. Это оказало влияние на ожидания россиян в рамках меняющейся инфляции, а также на оценку ими темпов увеличения ценообразования в сегменте продовольствия, товаров промышленной группы и услуг.
Разрыв между прогнозируемыми и наблюдаемыми населением изменений в экономике уменьшился до минимума в один процентный пункт. Это указывает на то, что подавляющая часть граждан России осознают определённое замедление темпов инфляции.
Автор: Семен Зайцев