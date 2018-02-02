Audi выпустит ограниченным тиражом 705-сильный универсал RS6 Avant
Автоконцерн Audi выпустит ограниченным тиражом 705-сильный универсал RS6 Avant. На рынке Германии автомобиль появится за 124 200 евро. Сведения размещены в профильном сетевом издании.
Кузов автомобиля окрашен в синий цвет, навевающий воспоминания о «заряженном» универсале Audi RS2, выпущенном в 1994 году. Спецверсия получила черные колесные диски на 21 дюйм, выхлопную систему из титана, затемненную оптику. Салон выполнен из углепластика и кожи-алькантары.
Под капотом RS6 Avant инженеры разместили твин-турбо силовую установку объемом на 4 литра, генерирующую мощность в 705 «лошадей» (+100 «лошадей»). Мощность удалось увеличить благодаря комплекту модернизированных деталей, которые изготовили специалисты тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Ранее эксперты оценили уровень комфорта Audi S5.
Кузов автомобиля окрашен в синий цвет, навевающий воспоминания о «заряженном» универсале Audi RS2, выпущенном в 1994 году. Спецверсия получила черные колесные диски на 21 дюйм, выхлопную систему из титана, затемненную оптику. Салон выполнен из углепластика и кожи-алькантары.
Под капотом RS6 Avant инженеры разместили твин-турбо силовую установку объемом на 4 литра, генерирующую мощность в 705 «лошадей» (+100 «лошадей»). Мощность удалось увеличить благодаря комплекту модернизированных деталей, которые изготовили специалисты тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Ранее эксперты оценили уровень комфорта Audi S5.
Автор: Джанабилова Татьяна П