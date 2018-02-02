Автомобилям Lada вернули скидки по trade-in
В четверг, 1 января, российская компания «АвтоВАЗ» объявила о возобновлении программы обновления парка, в которой принимают участие множество моделей Lada в 2018 году. Исключение составляют Vesta, X-Ray, Vesta. Сообщается, что при сдаче старого транспортного средства по программе trade-in скидка составляет 20-30 тысяч рублей.
Максимальный размер скидки распространяется на внедорожники Lada 4х4. Сегодня цена на эту модель стартует с 483,9 тысячи рублей. В минувшем году производитель вместе с другими локальными автокомпаниями принимал участие в государственной программе, предполагающей обновление парка. Тогда скидки размером 40-50 тысяч рублей субсидировались из федерального бюджета. Сегодня же «АвтоВАЗ» выплачивает их самостоятельно.
На рынке РФ автомобили востребованного семейства Granta стоят от 400 тысяч рублей. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», в прошлом году 45% автомобилей отечественного производителя дилеры реализовали по программам утилизации, trade-in, «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Всего за год компания реализовала свыше 311 тысяч транспортных средств, а это больше предыдущего показателя на 17%.
Максимальный размер скидки распространяется на внедорожники Lada 4х4. Сегодня цена на эту модель стартует с 483,9 тысячи рублей. В минувшем году производитель вместе с другими локальными автокомпаниями принимал участие в государственной программе, предполагающей обновление парка. Тогда скидки размером 40-50 тысяч рублей субсидировались из федерального бюджета. Сегодня же «АвтоВАЗ» выплачивает их самостоятельно.
На рынке РФ автомобили востребованного семейства Granta стоят от 400 тысяч рублей. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», в прошлом году 45% автомобилей отечественного производителя дилеры реализовали по программам утилизации, trade-in, «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Всего за год компания реализовала свыше 311 тысяч транспортных средств, а это больше предыдущего показателя на 17%.
Автор: Валерия Орлова