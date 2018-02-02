Автомобили Nissan теперь можно приобрести через интернет
Автомобили автоконцерна Nissan теперь можно будет приобрести посредством регистрации в интернете. По данным корпорации, купить любую машину можно будет сидя на диване.
Первейшим дилером, который предоставил своим покупателям такую возможность, стал "Эксперт НСК" из Новосибирска. Кроме того, еще одиннадцать таких центров находятся в процессе внедрения аналогичной системы сетевых продаж. Совсем скоро к этой схеме будут подключены другие центры автоконцерна Nissan.
Для того, чтобы приобрести новый автомобиль достаточно просто кликнуть на ссылку с сайтом дилера, выбрать себе машину по вкусу, забронировать себе желаемую модель и совершить оплату через банковскую карту или веб-кошелек. По завершению процедуры можно будет приехать и забрать купленное авто.
Первейшим дилером, который предоставил своим покупателям такую возможность, стал "Эксперт НСК" из Новосибирска. Кроме того, еще одиннадцать таких центров находятся в процессе внедрения аналогичной системы сетевых продаж. Совсем скоро к этой схеме будут подключены другие центры автоконцерна Nissan.
Для того, чтобы приобрести новый автомобиль достаточно просто кликнуть на ссылку с сайтом дилера, выбрать себе машину по вкусу, забронировать себе желаемую модель и совершить оплату через банковскую карту или веб-кошелек. По завершению процедуры можно будет приехать и забрать купленное авто.
Автор: Артемова Светлана