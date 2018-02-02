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В Карелии на заледеневшее озеро выедут «танцующие» автомобили
В Карелии на покрытое льдом озеро Айранна выедут «танцующие» авто. Все это будет проводиться в рамках уникальных соревнований, намеченных на 22-24 февраля, будут соревноваться конькобежцы.

В Карелии на заледеневшее озеро выедут «танцующие» автомобили


При этом пройдут два мероприятия - марафон на льду и конкурс «Кубок танцующих авто». Всем участникам необычного заезда потребуется проехать максимальное число кругов на ледяной трассе.

Для собственников «танцующих» авто понадобиться продемонстрировать номера под музыкальное сопровождение. Для гостей мероприятий пообещали выступления диджеев, катанием на упряжках, а также ярмарку ремесел.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:43
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