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Во Франции пять человек погибли при крушении двух военных вертолетов
Во Франции пять человек трагически погибли при крушении двух военных вертолетов, при невыясненных обстоятельствах столкнувшихся над озером Карсе, расположенном в районе Сан-Тропе. Сведения прозвучали в эфире телеканала BBC News.

Во Франции пять человек погибли при крушении двух военных вертолетов


Сообщается, спасателям удалось найти тела пяти погибших. Три вертолета, вылетевшие на место происшествия, пытаются отыскать последнего человека, который находился на борту судна, потерпевшего крушения. Эксперты изучают приборы и скоро установят причину, спровоцировавшую трагедию.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:52
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