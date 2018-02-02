Первое испытание беспилотного аэротакси Vahana от Airbus прошло успешно
Первое испытание беспилотного летающего такси Airbus завершилось успешно. Компания реализовала тестовый полет модели Vahana, оставив его в воздухе на 53 с. Этот автономный электрический VTOL-аппарат прошел проверку 31 января.
В рамках реализации проекта Vahana Airbus намеревается создать парк мультироторных VTOL-аппаратов, способных применяться в городской среде в целях совершения индивидуальных перевозок. Проект начал свою работу еще в 2016 году при участии дочернего предприятия Airbus.
После этого о Vahana ранее доводилось слышать несколько раз. В частности, в ноябре 2017-го удалось установить, что полноценный прототип Alpha One был транспортирован в спецангар на территории Пендлтона. Именно там проходило подготовка к летным испытаниям, запланированным до завершения календарного периода. Габариты транспорта составляют 6,2х5,7х2,8 метров. При этом масса новинки составляет 745 кг. Airbus намерена представить свою первую серийную версию продукта к 2020 году.
В рамках реализации проекта Vahana Airbus намеревается создать парк мультироторных VTOL-аппаратов, способных применяться в городской среде в целях совершения индивидуальных перевозок. Проект начал свою работу еще в 2016 году при участии дочернего предприятия Airbus.
После этого о Vahana ранее доводилось слышать несколько раз. В частности, в ноябре 2017-го удалось установить, что полноценный прототип Alpha One был транспортирован в спецангар на территории Пендлтона. Именно там проходило подготовка к летным испытаниям, запланированным до завершения календарного периода. Габариты транспорта составляют 6,2х5,7х2,8 метров. При этом масса новинки составляет 745 кг. Airbus намерена представить свою первую серийную версию продукта к 2020 году.
Автор: Валерий Антонов