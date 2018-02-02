Эксперты: Снижение продаж iPhone из-за падения рынка в Китае
Аналитики компании Strategy Analytics вслед за публикацией отчета купертиновцев обнародовали новые данные по мировому рынку смартфонов в целом. Если iPhone в период новогодних праздников являлся лидером продаж, для других производителей ситуация обстояла не так хорошо.
По данным экспертов, в прошлом квартале мировые продажи смартфонов снизились примерно на 9%. Во многом это произошло из-за Китая, где спрос на мобильные аппараты сократился почти на 20%. Отмечается, что 19% от общего объёма реализации пришлось на модели iPhone. Таким образом, компания Apple оставила позади своих конкурентов Samsung и Huawei.
В связи с этим специалисты поняли, почему купертиновцы приняли решение об отгрузке гораздо меньшего количества девайсов. Если раньше рынок пребывал в состоянии стагнации, то в минувшем квартале он начал резко падать. На этом фоне как вполне естественное явление выглядит сокращение показателей продаж на миллион устройств.
По словам аналитиков, для установления новых рекордов компании Apple стоит задуматься над выпуском обновленной линейки бюджетных iPhone, чтобы у американцев была возможность конкурировать в среднем ценовом сегменте. По итогам 4 квартала прошлого года купертиновцам удалось стать лидерами среди топовых производителей, этот факт позволил компании установить рекорд по выручке.
По данным экспертов, в прошлом квартале мировые продажи смартфонов снизились примерно на 9%. Во многом это произошло из-за Китая, где спрос на мобильные аппараты сократился почти на 20%. Отмечается, что 19% от общего объёма реализации пришлось на модели iPhone. Таким образом, компания Apple оставила позади своих конкурентов Samsung и Huawei.
В связи с этим специалисты поняли, почему купертиновцы приняли решение об отгрузке гораздо меньшего количества девайсов. Если раньше рынок пребывал в состоянии стагнации, то в минувшем квартале он начал резко падать. На этом фоне как вполне естественное явление выглядит сокращение показателей продаж на миллион устройств.
По словам аналитиков, для установления новых рекордов компании Apple стоит задуматься над выпуском обновленной линейки бюджетных iPhone, чтобы у американцев была возможность конкурировать в среднем ценовом сегменте. По итогам 4 квартала прошлого года купертиновцам удалось стать лидерами среди топовых производителей, этот факт позволил компании установить рекорд по выручке.
Автор: Валерия Орлова