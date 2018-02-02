В Европе представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition лимитированной серии
Лимитированную версию Audi RS6, тюнингованную в ателье ABT Sportsline, презентовали немецкие автопроизводители. Новинка, которой дали имя Nogaro Edition, получила 4-литровый двигатель V-8, мощностью в 695 лошадиных сил. Всего планируется выпустить 150 автомобилей данной серии.
Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition автолюбители Европы смогут приобрести за 124 000 евро. Новинка всего за 3,7 с способна достичь скорости 100 км/ч и обладает максимальным скоростным пределом в 320 км/ч. Так как ателье ABT Sportsline планирует выпустить лишь 150 тюнингованных Audi RS6 с 695-сильным мотором, каждая из выпущенных моделей станет обладателем фирменного шильдика, указывающего на лимитированную серию выпуска автомобиля.
Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition автолюбители Европы смогут приобрести за 124 000 евро. Новинка всего за 3,7 с способна достичь скорости 100 км/ч и обладает максимальным скоростным пределом в 320 км/ч. Так как ателье ABT Sportsline планирует выпустить лишь 150 тюнингованных Audi RS6 с 695-сильным мотором, каждая из выпущенных моделей станет обладателем фирменного шильдика, указывающего на лимитированную серию выпуска автомобиля.
Автор: Артемов Сергей