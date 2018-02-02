Ученые обнаружили следы строительства в созвездии Лебедя
Российские исследователи обнаружили на звезде Табби, созвездие Лебедя, которое находится в 1500 световых лет от Земли, следы пребывания инопланетян. Учёные изучали анализ колебаний светимости тела, после чего выявили на ней периодические затухания, что может указывать на присутствие внеземных цивилизаций.
Множество специалистов связывают это явление с тем, что сейчас проводится строительство сферы Дайсона - сооружения, которое потребляет энергию звезды. "Одной из версий происхождения этого странного явления может быть существование некой цивилизации, которая пропала без вести, не оставила после себя следы в виде скульптур", - заявил Леонид Ксенфомалити, главный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы.
Множество специалистов связывают это явление с тем, что сейчас проводится строительство сферы Дайсона - сооружения, которое потребляет энергию звезды. "Одной из версий происхождения этого странного явления может быть существование некой цивилизации, которая пропала без вести, не оставила после себя следы в виде скульптур", - заявил Леонид Ксенфомалити, главный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы.
Автор: Артемова Светлана