Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / В мире

В США пара выиграла в лотерею Hoosier в тысячу раз больше, чем рассчитывала
Семейной паре в США, рассчитывавшей получить в качестве выигрыша 1 тыс. долларов, вручили чек на 1 млн. Согласно информации американских СМИ, Синди Ули на протяжении нескольких лет постоянно покупала билеты лотереи Hoosier.

В США пара выиграла в лотерею Hoosier в тысячу раз больше, чем рассчитывала

Во время уборки жилья женщина нашла билет для розыгрыша, датированного 23 сентября. Выяснив, что он является выигрышным, американка решила получить деньги. По расчётам Синди Ули, по билету можно было стать обладателем не менее 1 тыс. долларов. Ули сообщила супругу, что необходимо съездить в офис за выигрышем. После вручения менеджером паре чека, был задан вопрос о их реакции, удивлены ли муж и жена, выиграв большую сумму, и что они чувствуют. Пока супруга отвечала на заданный вопрос, её муж обратил внимание на количество нулей - они вдвое превышали предполагаемую сумму. «Это не тысяча долларов», — перебил жену Стив Ули.

Представители лотереи Hoosier официально подтвердили, что пара действительно выиграла 1 млн долларов, так как из шести совпали пять номеров. Семья была очень удивлена происходящим, муж и жена сообщили, что не знают пока, каким образом могут потратить полученные деньги.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:45
Читайте также
В праздновании 75-летия Сталинградской битвы
Анкара ввела налоговые льготы при строительстве
Украина может ввести меры против работающих в
В Минфине предложили создать в России офшоры для
Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом
В Украине Нацбанк сообщил о росте ВВП в 2017 году
В Роструде напомнили о длинных выходных на 23
Жириновский предложил переименовать Волгоград в
ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в
Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и
Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве
Глава ЦБ подтвердила объединение «Бинбанка» и «ФК
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 03:31 Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной
03.02, 02:31 Microsoft вывела на рынок бюджетную версию Surface Laptop
03.02, 02:03 Селена Гомес прошла 2-недельный курс лечения от затяжной
03.02, 01:30 Новую игру Assassin’s Creed посвятят Китаю
03.02, 01:00 Павел Воля с голым торсом стал «огъёмным и цеёвательным
03.02, 00:30 Мать Ольги Бузовой помогает наводить порядок в квартире
02.02, 23:59 Lexus объявила в РФ о специальных предложениях для
02.02, 23:41 Эвелина Бледанс разместила в Instagtam провокационный
02.02, 23:20 Sony пообещала обновлять флагманские смартфоны не менее
02.02, 23:00 Rockstar Games перенесла выход Red Dead Redemption II на
02.02, 22:43 Ученые: Сверхмассивные черные дыры уничтожают одну
02.02, 22:20 Ученые создали гибкий аккумулятор, устроенный аналогично
02.02, 22:02 В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли
02.02, 21:59 В Европе представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro
02.02, 21:40 Audi выпустит ограниченным тиражом 705-сильный универсал
02.02, 21:32 В Ростовской области учительница отрезала школьнице
02.02, 21:21 Ксения Бородина спросила у подписчиков о желаемых постах
02.02, 21:00 Волокно-оптическая телекоммуникационная сеть позволит
02.02, 20:51 На Mobile World Congress представят Samsung Galaxy S9 и
02.02, 20:39 Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер