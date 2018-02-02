В США пара выиграла в лотерею Hoosier в тысячу раз больше, чем рассчитывала
Семейной паре в США, рассчитывавшей получить в качестве выигрыша 1 тыс. долларов, вручили чек на 1 млн. Согласно информации американских СМИ, Синди Ули на протяжении нескольких лет постоянно покупала билеты лотереи Hoosier.
Во время уборки жилья женщина нашла билет для розыгрыша, датированного 23 сентября. Выяснив, что он является выигрышным, американка решила получить деньги. По расчётам Синди Ули, по билету можно было стать обладателем не менее 1 тыс. долларов. Ули сообщила супругу, что необходимо съездить в офис за выигрышем. После вручения менеджером паре чека, был задан вопрос о их реакции, удивлены ли муж и жена, выиграв большую сумму, и что они чувствуют. Пока супруга отвечала на заданный вопрос, её муж обратил внимание на количество нулей - они вдвое превышали предполагаемую сумму. «Это не тысяча долларов», — перебил жену Стив Ули.
Представители лотереи Hoosier официально подтвердили, что пара действительно выиграла 1 млн долларов, так как из шести совпали пять номеров. Семья была очень удивлена происходящим, муж и жена сообщили, что не знают пока, каким образом могут потратить полученные деньги.
Во время уборки жилья женщина нашла билет для розыгрыша, датированного 23 сентября. Выяснив, что он является выигрышным, американка решила получить деньги. По расчётам Синди Ули, по билету можно было стать обладателем не менее 1 тыс. долларов. Ули сообщила супругу, что необходимо съездить в офис за выигрышем. После вручения менеджером паре чека, был задан вопрос о их реакции, удивлены ли муж и жена, выиграв большую сумму, и что они чувствуют. Пока супруга отвечала на заданный вопрос, её муж обратил внимание на количество нулей - они вдвое превышали предполагаемую сумму. «Это не тысяча долларов», — перебил жену Стив Ули.
Представители лотереи Hoosier официально подтвердили, что пара действительно выиграла 1 млн долларов, так как из шести совпали пять номеров. Семья была очень удивлена происходящим, муж и жена сообщили, что не знают пока, каким образом могут потратить полученные деньги.
Автор: Семен Зайцев