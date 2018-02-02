В Китае запустили первые массовые испытания сетей 5G
1 февраля в Ухане (Китай) запустили первые массовые испытания сетей последнего поколения 5G. Пробная базовая станция расположена в окрестностях провинции Хубэй и принадлежит государственному мобильному оператору China Mobile.
Официальные представители компании рассказали, что, работая в новом формате, скорость интернета превысит показатели 4G в 10 и более раз. Сверхвысокая производительность позволит быстрыми темпами осваивать новые технологии для создания смарт-домов, «умной» мебели, девайсов, автомобилей.
Первые испытания показали, что новое оборудование дает возможность осуществлять прием и передачу данных на скорости около 13 Гбит/сек. Эксперты уверенны, что и это не предел.
Ранее компания ZTE пообещала выпустить первый 5G-смартфон до конца года.
Официальные представители компании рассказали, что, работая в новом формате, скорость интернета превысит показатели 4G в 10 и более раз. Сверхвысокая производительность позволит быстрыми темпами осваивать новые технологии для создания смарт-домов, «умной» мебели, девайсов, автомобилей.
Первые испытания показали, что новое оборудование дает возможность осуществлять прием и передачу данных на скорости около 13 Гбит/сек. Эксперты уверенны, что и это не предел.
Ранее компания ZTE пообещала выпустить первый 5G-смартфон до конца года.
Автор: Джанабилова Татьяна П