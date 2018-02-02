В Кемерове мужчина избил соседа за то, что он жарил мясо
В Кемерово мужчина избил 50-летнего соседа за то, что он жарил мясо. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и множественные повреждения в области грудной клетки. Полицейские уже установили личность подозреваемого.
Инцидент произошел в подъезде одного из многоэтажных строений. Потерпевший находился у себя в квартире, где жарил мясо. В это время его 40-летний сосед возвращался с работы домов. Услышав запах горелого, он решил поговорить с мужчиной и выяснить, почему из квартиры так называемого кулинара доносится неприятный запах.
Разговор соседей перерос в драку, в результате которой мужчину госпитализировали. Сам же злоумышленник скрылся с места ЧП. Спустя некоторое время подозреваемого задержали, правоохранителю он объяснил, что сосед несколько раз устраивал дома пожар, поэтому и последовала такая реакция на запах горелого.
О состоянии здоровья потерпевшего ничего не сообщается. Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы за содеянное. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается.
Инцидент произошел в подъезде одного из многоэтажных строений. Потерпевший находился у себя в квартире, где жарил мясо. В это время его 40-летний сосед возвращался с работы домов. Услышав запах горелого, он решил поговорить с мужчиной и выяснить, почему из квартиры так называемого кулинара доносится неприятный запах.
Разговор соседей перерос в драку, в результате которой мужчину госпитализировали. Сам же злоумышленник скрылся с места ЧП. Спустя некоторое время подозреваемого задержали, правоохранителю он объяснил, что сосед несколько раз устраивал дома пожар, поэтому и последовала такая реакция на запах горелого.
О состоянии здоровья потерпевшего ничего не сообщается. Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы за содеянное. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается.
Автор: Валерия Орлова