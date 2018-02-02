Глава ЦБ подтвердила объединение «Бинбанка» и «ФК Открытие»
Глава ЦБ РФ подтвердила объединения «Бинбанка» и «ФК Открытие». Исключение в процессе составят доли плохих активов, отметила председатель госрегулятора Эльвира Набиуллина.
«Решение касательно объединения “Открытия” и “Бинбанка” за исключением, вероятно, некой доли плохих активов — внутреннее решение», — сообщила чиновница.
В декабре 2017-го Алексей Моисеев, замглавы Минфина России, отметил, что процедура объединения будет проводиться между указанными финорганизациями и «Промсвязьбанком". В тот раз уточнялось, что итоговое решение будет приниматься ЦБ РФ в качестве оператора систем.
«Решение касательно объединения “Открытия” и “Бинбанка” за исключением, вероятно, некой доли плохих активов — внутреннее решение», — сообщила чиновница.
В декабре 2017-го Алексей Моисеев, замглавы Минфина России, отметил, что процедура объединения будет проводиться между указанными финорганизациями и «Промсвязьбанком". В тот раз уточнялось, что итоговое решение будет приниматься ЦБ РФ в качестве оператора систем.
Автор: Валерий Антонов