Анастасия Костенко опубликовала фото в пеньюаре со свадебным букетом
Новоиспеченная жена футболиста столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала своим подписчикам, как начиналось утро невесты. На обнародованном в социальной сети Instagram снимке она предстала в белоснежном пеньюаре и свадебным букетом.
В комментариях к посту Костенко поблагодарила всех, кто задал ритм ее дню, в частности, специалистов, которые помогали ей выглядеть на высоте в день свадьбы – визажиста и парикмахера. Жена Тарасова очень счастлива, что именно они были с ней рядом в такой ответственный день в жизни каждой девушки.
Для банкета по случаю бракосочетания беременная Костенко выбрала классическое пышное платье, но на голову предпочла не надевать фату. Ее прическа состояла из накрученных локонов, зачесанных назад. Что касается макияжа, то он был выполнен в классическом для невесты стиле – светлых тонах. На фото в руке Костенко держала свадебный букет, состоящих из роз разного цвета. Сам же снимок получился довольно органичным.
Ранее Дмитрий Тарасов обнародовал фото с беременной женой. На снимке отчетливо видны округлившиеся формы ростовской модели. Подписчики связывают скорую свадьбу бывшего мужа Ольги Бузовой именно с пополнением в семействе.
В комментариях к посту Костенко поблагодарила всех, кто задал ритм ее дню, в частности, специалистов, которые помогали ей выглядеть на высоте в день свадьбы – визажиста и парикмахера. Жена Тарасова очень счастлива, что именно они были с ней рядом в такой ответственный день в жизни каждой девушки.
Для банкета по случаю бракосочетания беременная Костенко выбрала классическое пышное платье, но на голову предпочла не надевать фату. Ее прическа состояла из накрученных локонов, зачесанных назад. Что касается макияжа, то он был выполнен в классическом для невесты стиле – светлых тонах. На фото в руке Костенко держала свадебный букет, состоящих из роз разного цвета. Сам же снимок получился довольно органичным.
Ранее Дмитрий Тарасов обнародовал фото с беременной женой. На снимке отчетливо видны округлившиеся формы ростовской модели. Подписчики связывают скорую свадьбу бывшего мужа Ольги Бузовой именно с пополнением в семействе.
Автор: Валерия Орлова