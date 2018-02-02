В Украине Нацбанк сообщил о росте ВВП в 2017 году на 2,1%
Национальный банк Украины заявил о росте ВВП, по мнению регулятора речь идёт об улучшении важнейшего экономического показателя на 2,1%. Информация об этом содержится в очередном отчёте, размещённом во всемирной сети на сайте НБУ.
По информации Национального Банка, произошло улучшение ситуации в экономике Украины. Темпы роста признаны положительными при изменении инфляции (13,7%). В отчёте украинского регулятора указывается на перемены, произошедшие в экономики страны. Кабинет министров Украины в мае прошедшего года спрогнозировал положительный рост на 1,8%. При этом аналитики Нацбанка заявили о положительном улучшении по ВВП к концу текущего года на 1,6%.
Позднее, в октябре прошлого года, ожидания были повышены до 2,2%. ЕБРР сохранила в ноябре свой прогноз в отношении роста украинского ВВП на протяжении 2017 года на уровне 2,0%, а в 2018 году - 3,0%.
По информации Национального Банка, произошло улучшение ситуации в экономике Украины. Темпы роста признаны положительными при изменении инфляции (13,7%). В отчёте украинского регулятора указывается на перемены, произошедшие в экономики страны. Кабинет министров Украины в мае прошедшего года спрогнозировал положительный рост на 1,8%. При этом аналитики Нацбанка заявили о положительном улучшении по ВВП к концу текущего года на 1,6%.
Позднее, в октябре прошлого года, ожидания были повышены до 2,2%. ЕБРР сохранила в ноябре свой прогноз в отношении роста украинского ВВП на протяжении 2017 года на уровне 2,0%, а в 2018 году - 3,0%.
Автор: Семен Зайцев