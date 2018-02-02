В Мурманской области пропала без вести 11-летняя девочка
В Мурманской области в Кандалакше ведутся поиски пропавшей девочки. С 1 февраля о местонахождении исчезнувшего 11-летнего ребенка нет никаких сведений.
Выйдя 1 февраля из дома, расположенного на Кандалакшском шоссе, пропала маленькая девочка. Несмотря на поиски, никаких сведений о ее местонахождении на данный момент нет. Известно, что ребенок вышел на улицу одетым в бордовое пальто и темный шарф, на голове была шапка красного цвета. Полиция уже подключилась к поискам исчезнувшей 11-летней девочки и обращается ко всем, кто может обладать любой информацией по данному инциденту, с просьбой обращаться в правоохранительные органы.
Выйдя 1 февраля из дома, расположенного на Кандалакшском шоссе, пропала маленькая девочка. Несмотря на поиски, никаких сведений о ее местонахождении на данный момент нет. Известно, что ребенок вышел на улицу одетым в бордовое пальто и темный шарф, на голове была шапка красного цвета. Полиция уже подключилась к поискам исчезнувшей 11-летней девочки и обращается ко всем, кто может обладать любой информацией по данному инциденту, с просьбой обращаться в правоохранительные органы.
Автор: Артемов Сергей