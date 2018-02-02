В Бурятии трал с 50-тонным экскаватором раздавил мост
В Бурятии трал, перевозивший 50-тонный экскаватор, раздавил мост. Отмечается, что к месту прибыли представители ГИБДД, со стороны администрации в адрес водителя готовится исковое заявление.
Сам мост располагается на территории Заиграевского района. В соответствии со словами заместителя главы райадминистрации Сергея Мясникова, на указанном участке не предусматривается перевозка тяжёлого груза. По месту ведут работу представители ГИБДД. Иск намереваются предъявить 5 февраля.
Отмечается, что на территории Старой Курбы расположен фельдшерский пункт. Соответственно в случае необходимости в предоставлении помощи, потребуется двигаться в объезд, что увеличивает общий путь движения приблизительно на 40 км. СМИ разместили фото с места происшествия.
Сам мост располагается на территории Заиграевского района. В соответствии со словами заместителя главы райадминистрации Сергея Мясникова, на указанном участке не предусматривается перевозка тяжёлого груза. По месту ведут работу представители ГИБДД. Иск намереваются предъявить 5 февраля.
Отмечается, что на территории Старой Курбы расположен фельдшерский пункт. Соответственно в случае необходимости в предоставлении помощи, потребуется двигаться в объезд, что увеличивает общий путь движения приблизительно на 40 км. СМИ разместили фото с места происшествия.
Автор: Валерий Антонов