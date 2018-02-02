Ученые создали гибкий аккумулятор, устроенный аналогично позвоночника
Ученым из Колумбийского университета удалось разработать новую конструкцию для ёмких и гибких литий-ионных аккумуляторов, которая напоминает строение позвоночника. Материалы исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.
Аккумулятора имеют большую плотность энергии. Изначально формируется, состоящий из нескольких слоев, после этого нарезаются полоски, прикрепленные к общему основанию, а потом оборачиваются вокруг него. Таким образом, формируется единый из жестких сегментов аккумулятор.
В процессе исследования специалисты протестировал механические и электрические свойства новых устройств. Выяснилось, что они являются устойчивыми к различным нагрузкам. Например, после нескольких сгибаний и скручиваний ёмкость снижается не более чем на 6%.
Ранее инженеры из США предлагали создавать растягиваемые аккумулятора в соответствии с техникой киригами. Так, устройство в своем составе имеет 4 пластинки, которые соединены между собой узкими полосками, поэтому они могут сильно менять положение относительно друг друга.
Аккумулятора имеют большую плотность энергии. Изначально формируется, состоящий из нескольких слоев, после этого нарезаются полоски, прикрепленные к общему основанию, а потом оборачиваются вокруг него. Таким образом, формируется единый из жестких сегментов аккумулятор.
В процессе исследования специалисты протестировал механические и электрические свойства новых устройств. Выяснилось, что они являются устойчивыми к различным нагрузкам. Например, после нескольких сгибаний и скручиваний ёмкость снижается не более чем на 6%.
Ранее инженеры из США предлагали создавать растягиваемые аккумулятора в соответствии с техникой киригами. Так, устройство в своем составе имеет 4 пластинки, которые соединены между собой узкими полосками, поэтому они могут сильно менять положение относительно друг друга.
Автор: Валерия Орлова