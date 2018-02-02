Ученые: Сверхмассивные черные дыры уничтожают одну звезду в год
Ученые сообщили, что сверхмассивные черные дыры ежегодно уничтожают одну звезду. Исследователей из Университета Колорадо отмечают, что периодичность этого процесса во многом зависит от общей активности космических объектов и места их местоположения.
Эксперты исследовали черную дыру под названием М31, размещенную в галактике Андромеды. При помощи компьютерного моделирования ученые смогли отследить активность черной дыры, отличающейся средней скоростью расширения. По результатам исследования специалисты сделали выводы, что сверхмассивные объекты могут поглощать по одной звезде ежегодно даже в условиях наличия относительно слабого поля гравитации.
Ученые рассказали, что суммарная масса черных дыр в галактике Андромеды достигает 200 млн масс Солнца. Это значение растет каждый год, оказывая воздействие на общее гравитационное поле. В случае попадания туда звезды осуществляется массивная реакция, вызывающая поглощение светила. Помимо этого, эксперты установили, что крупноразмерные черные дыры могут отличаться определенными гравитационными сбоями, вследствие чего процесс поглощения может проходить с различной скоростью. Пока эта теория остается только предположением, поскольку отследить активность подобного типа на больших расстояниях невозможно.
Эксперты исследовали черную дыру под названием М31, размещенную в галактике Андромеды. При помощи компьютерного моделирования ученые смогли отследить активность черной дыры, отличающейся средней скоростью расширения. По результатам исследования специалисты сделали выводы, что сверхмассивные объекты могут поглощать по одной звезде ежегодно даже в условиях наличия относительно слабого поля гравитации.
Ученые рассказали, что суммарная масса черных дыр в галактике Андромеды достигает 200 млн масс Солнца. Это значение растет каждый год, оказывая воздействие на общее гравитационное поле. В случае попадания туда звезды осуществляется массивная реакция, вызывающая поглощение светила. Помимо этого, эксперты установили, что крупноразмерные черные дыры могут отличаться определенными гравитационными сбоями, вследствие чего процесс поглощения может проходить с различной скоростью. Пока эта теория остается только предположением, поскольку отследить активность подобного типа на больших расстояниях невозможно.
Автор: Валерий Антонов