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Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном на санках
Известная телеведущая, журналистка и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном Платоном. Снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.

Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном на санках


«Мороз и Солнце, день чудесный!:)))», - подписала фотографию Собчак.

На фото видно, как ведущая катает годовалого сына на санках. При этом она выглядит очень счастливой и отдохнувшей. Фанаты похвалили молодую мать за то, что, несмотря на плотный график, знаменитость находит время на прогулки с сыном.

Для похода на улицу Собчак выбрала серый утепленный костюм и классическое пальто черного цвета, на ногах находились ботинки на низком ходу. Лицо Платона кандидат в президенты предпочла не показывать.

За непродолжительное время публикация Собчак собрала огромное количество лайков и комментариев. К слову, вчера телеведущая и ее супруг Максим Виторган отметили 5-летие со дня свадьбы. Бракосочетания знаменитостей состоялось в узком кругу друзей и родственников, которые даже не знали, на какое мероприятие приглашены.

Сразу после свадьбы телеведущей и актера общественность начала говорить, что это обычный пиарход, но паре удалось доказать обратное.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:54
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