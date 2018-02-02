Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном на санках
Известная телеведущая, журналистка и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном Платоном. Снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
«Мороз и Солнце, день чудесный!:)))», - подписала фотографию Собчак.
На фото видно, как ведущая катает годовалого сына на санках. При этом она выглядит очень счастливой и отдохнувшей. Фанаты похвалили молодую мать за то, что, несмотря на плотный график, знаменитость находит время на прогулки с сыном.
Для похода на улицу Собчак выбрала серый утепленный костюм и классическое пальто черного цвета, на ногах находились ботинки на низком ходу. Лицо Платона кандидат в президенты предпочла не показывать.
За непродолжительное время публикация Собчак собрала огромное количество лайков и комментариев. К слову, вчера телеведущая и ее супруг Максим Виторган отметили 5-летие со дня свадьбы. Бракосочетания знаменитостей состоялось в узком кругу друзей и родственников, которые даже не знали, на какое мероприятие приглашены.
Сразу после свадьбы телеведущей и актера общественность начала говорить, что это обычный пиарход, но паре удалось доказать обратное.
«Мороз и Солнце, день чудесный!:)))», - подписала фотографию Собчак.
На фото видно, как ведущая катает годовалого сына на санках. При этом она выглядит очень счастливой и отдохнувшей. Фанаты похвалили молодую мать за то, что, несмотря на плотный график, знаменитость находит время на прогулки с сыном.
Для похода на улицу Собчак выбрала серый утепленный костюм и классическое пальто черного цвета, на ногах находились ботинки на низком ходу. Лицо Платона кандидат в президенты предпочла не показывать.
За непродолжительное время публикация Собчак собрала огромное количество лайков и комментариев. К слову, вчера телеведущая и ее супруг Максим Виторган отметили 5-летие со дня свадьбы. Бракосочетания знаменитостей состоялось в узком кругу друзей и родственников, которые даже не знали, на какое мероприятие приглашены.
Сразу после свадьбы телеведущей и актера общественность начала говорить, что это обычный пиарход, но паре удалось доказать обратное.
Автор: Валерия Орлова