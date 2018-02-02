Астрофизики обнаружили во Вселенной признаки квинтиллионов планет-бродяг
Астрофизики заявили о признаках наличия во Вселенной квинтиллионов планет-бродяг. Объекты были выброшены из своих планетных систем, это произошло из-за гравитационного взаимодействия с другими телами.
Исследователи Оклахомского университета в США считают, что найти подобные перемещающиеся в пространстве объекты крайне затруднительно: они практически не излучают энергию, имея малые размеры. В ходе наблюдений за ближним и дальним космосом астрономы изучали следы квазаров – ядер галактик, имеющих сверхмассивные «черные дыры». Ученые сделали вывод, что во Вселенной общее число планет-бродяг достигает не менее сотен квинтиллионов, речь идёт о цифре с 18 нулями. Излучение квазара RXJ1131-1231, усиленного гравитационной линзой, шло к Земле 3,8 млрд лет. В ходе анализа излучения в нём были обнаружены провалы. Они указывают на то, что лучи проходили через районы, заполненные планетами-бродягами.
Даже в самой малой галактике, заявляют астрофизики, насчитывается не менее сотен миллионов таких планет. В Млечном пути их предположительно около 200 млрд. Краткий отчет научной группы опубликован в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Исследователи Оклахомского университета в США считают, что найти подобные перемещающиеся в пространстве объекты крайне затруднительно: они практически не излучают энергию, имея малые размеры. В ходе наблюдений за ближним и дальним космосом астрономы изучали следы квазаров – ядер галактик, имеющих сверхмассивные «черные дыры». Ученые сделали вывод, что во Вселенной общее число планет-бродяг достигает не менее сотен квинтиллионов, речь идёт о цифре с 18 нулями. Излучение квазара RXJ1131-1231, усиленного гравитационной линзой, шло к Земле 3,8 млрд лет. В ходе анализа излучения в нём были обнаружены провалы. Они указывают на то, что лучи проходили через районы, заполненные планетами-бродягами.
Даже в самой малой галактике, заявляют астрофизики, насчитывается не менее сотен миллионов таких планет. В Млечном пути их предположительно около 200 млрд. Краткий отчет научной группы опубликован в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Автор: Семен Зайцев