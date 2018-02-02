Лариса Долина показала стройную фигуру в обтягивающем платье
Поклонники не узнали Ларису Долину, показанную на фото в Instagram Юлии Началовой в обтягивающем платье. Не так давно 62-летняя исполнительница отметила день рождения с артисткой.
Фанаты певицы удивились фигуре знаменитости, отметив, что для своего возраста она отлично выглядит. Обсуждения касательно этого факта появились в комментарии под снимком с обоими знаменитостями. Актриса отметила, что на празднование Дня рождения были приглашены исключительно близкие люди.
На одном из кадров Лариса Долина показана без макияжа. На ее лице разместили непривычного стиля очки, а обтягивающее вязанное платье красного цвета демонстрирует фигуру. Пользователи отметили тонкую талию певицы и энергичный вид.
Фанаты певицы удивились фигуре знаменитости, отметив, что для своего возраста она отлично выглядит. Обсуждения касательно этого факта появились в комментарии под снимком с обоими знаменитостями. Актриса отметила, что на празднование Дня рождения были приглашены исключительно близкие люди.
На одном из кадров Лариса Долина показана без макияжа. На ее лице разместили непривычного стиля очки, а обтягивающее вязанное платье красного цвета демонстрирует фигуру. Пользователи отметили тонкую талию певицы и энергичный вид.
Автор: Валерий Антонов