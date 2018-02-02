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За рубежом обсуждают таинственный луч света в небе над Чувашией
За рубежом уфологи обсуждают появление таинственного светового луча над Чувашией. Фотоснимки с места событий были опубликованы в соцсетях очевидцем. Отмечается, что пучок света появился на закате и оставался виден приблизительно 15 минут, после чего постепенно пропал.

За рубежом обсуждают таинственный луч света в небе над Чувашией


Очевидец зафиксировал случившееся при помощи камеры, когда находился на балконе многоэтажного балкона. После получения снимков он попытался выяснить, благодаря какому именно механизму произошло подобное оптическое событие. В соответствии с данными Википедии, ему удалось зафиксировать колонну света, которая представляет собой атмосферное явление, возникающее чаще всего именно на рассвете или закате.

Невзирая на наличие простого объяснения, зарубежные уфологи ссылаются на слова очевидца, заявившего, что подобные события ранее ему не встречались, хотя указаны, как один из самых частых типов гало.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 14:17
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