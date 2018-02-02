Nissan готов представить на российском рынке рестайлинговый кроссовер Qashqai
Полностью обновленный Nissan Qashqai начнет покорять российский авторынок в 2018 году. Об этом заявили в компании Nissan, оставив в тайне информацию относительно комплектации и ценника на модернизированный кроссовер для покупателей из России.
Европейцы уже имеют возможность приобретать модернизированную версию Nissan Qashqai, с улучшенными ходовыми качествами, обновленным внешним видом и расширенным перечнем опций комфорта и систем безопасности. Теперь полностью обновленный кроссовер готов покорять российский авторынок. В компании Nissan заявили, что в 2018 году продажи усовершенствованного Nissan Qashqai стартуют и на территории России.
В какой комплектации обновленный кроссовер представят российским автолюбителям, до сих пор остается тайной, как впрочем и сумма, за которую планируют продавать внедорожник в РФ. Эксперты предполагают, что, возможно, Nissan Qashqai будет "заряжен" специальными опциями, учитывающими дорожные условия России, как это было в 2015 году, когда кроссовер для российского рынка отличался от своих европейских собратьев расширенной колесной базой и дорожным просветом.
Европейцы уже имеют возможность приобретать модернизированную версию Nissan Qashqai, с улучшенными ходовыми качествами, обновленным внешним видом и расширенным перечнем опций комфорта и систем безопасности. Теперь полностью обновленный кроссовер готов покорять российский авторынок. В компании Nissan заявили, что в 2018 году продажи усовершенствованного Nissan Qashqai стартуют и на территории России.
В какой комплектации обновленный кроссовер представят российским автолюбителям, до сих пор остается тайной, как впрочем и сумма, за которую планируют продавать внедорожник в РФ. Эксперты предполагают, что, возможно, Nissan Qashqai будет "заряжен" специальными опциями, учитывающими дорожные условия России, как это было в 2015 году, когда кроссовер для российского рынка отличался от своих европейских собратьев расширенной колесной базой и дорожным просветом.
Автор: Артемов Сергей