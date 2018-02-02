Xiaomi Redmi 5 получил чип Snapdragon 450, став конкурентом для Meizu M6s

Компания Xiaomi отличается от других производителей умением держать баланс между качеством и низкой стоимостью девайсов. Новая модель популярной серии не стала исключением. Пользователи тепло приняли предыдущее поколение Redmi 4, ввиду чего выход следующей серии аппаратов не заставил себя долго ждать. В первую очередь стоит рассказать о внешнем виде смартфона. Из-за того, что его корпус выполнен из сплава алюминия, девайс лежит в руке довольно приятно. Кроме того, металлическая строгость делает его очень похожим на многие флагманы. При стоимости в 180 долларов подобные опции придутся весьма кстати любому пользователю. По дизайну и качеству исполнения аппарат можно сравнить с Huawei Mate 10 Lite, LG Q6 или Galaxy A8, однако все они стоят значительно дороже. Кроме того, производительность последних оставляет желать лучшего.Единственным реальным конкурентом нового аппарата является Meizu M6s. Она имеет аналогичное разрешение дисплея и примерно такие же технические характеристики. Экран Redmi 5 имеет достаточно скудную цветопередачу, однако она компенсируется наличием специальной адаптивной системы подстройки яркости под освещение. Благодаря сенсору, расположенному на передней части смартфона, аппарат в автономном режиме подстраивается под время суток. По читаемости на солнце экран Redmi 5 опередил всех внутренних конкурентов, включая старшую модель Redmi 5 Plus. Примечательно, что данная модель является не только аналогом устройства, описанной выше, но и имеет более слабый процессор. При этом, их стоимость отличается примерно на 20 долларов.Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 450, который уже успел морально устареть. В то же время, в сочетании с новой операционной системой он еще способен показывать достаточно высокую производительность и автономность. Благодаря графическому адаптеру Adreno 506 прибор тянет большую часть современных игр, однако при открытии нескольких приложений одновременно все же начинает тормозить. Изначально планировалось применить в устройстве процессор Snapdragon 625, однако представители компании сделали выбор в пользу стоимости аппарата. В Antutu 6 Redmi 5 набирает более 56 тысяч баллов, что свидетельствует о его достаточно высокой производительности. В случае, если закрыть глаза на все недочеты аппарата, его можно смело отнести к среднему сегменту по качеству.Redmi 5 получил батарею на 3,3 тысячи миллиампер часов. В комбинации с экраном HD+ аккумулятор может работать в активном режиме на протяжении более чем 20 часов. Подобной автономностью может похвастаться только iPhone X с внешней дополнительной батареей. Немного портит общую картину отсутствие быстрой зарядки — в комплекте идет стандартное устройство на 10 Ватт. Представители компании отмечают, что полностью восстановить заряд можно будет в течение примерно часа, однако первая половина батареи заполнится за 20 минут. За сохранение энергии в приборе отвечает и специальная система, встроенная в программное обеспечение. В интерфейсе имеется виджет, позволяющий контролировать износ батареи, что очень удобно для пользователей. В комплекте с аппаратом идет только зарядное устройство, давая возможность самостоятельно подобрать аксессуары, не тратя лишние средства на их приобретение вместе со смартфоном.Еще одним важным плюсом смартфона является отличное качество сборки. Экран устройства прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass, который защищает тачскрин от царапин и других физических повреждений. По словам разработчиков, прибор имеет защиту от попадания на него влаги, однако в случае утопления необходимо сразу же обратиться в сервисный центр.В руке Redmi 5 лежит отлично, так как имеет эргономичный корпус с закругленными краями. Пластиковые вставки на верхнем и нижнем углах делают его более приятным на ощупь. Обыватели, которые не знают стоимости смартфонов, могут принять его за флагман. На американском рынке стоимость девайса составляет примерно 170 долларов в базовой вариации с 3 гигабайтами оперативной памяти. Представители компании отмечают, что в следующем году пользователей ожидает еще одна версия серии, однако сведения о ней пока отсутствуют. В то же время, бренд в будущем намерен отойти от поколения Redmi, начав производство других смартфонов среднего ценового сегмента.