Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве наказания
Стало известно, какое наказание было применено по отношению к ульяновским курсантам, которые прославились в середине января благодаря своему клипу на песню Бенни Бенасси Satisfaction. Оказывается, руководство университета объявило им выговор, поскольку они нарушили требования Устава учебного заведения.
На видео ульяновские курсанты в трусах и шляпах показали, как проводят время в общежитии. Сразу после публикации ролик собрал огромное количество лайков, но и вызвал общественный резонанс. По факту случившегося сотрудники прокуратуры проводили проверку, но не нашли оснований для отчисления студентов.
По словам администрации ВУЗа, поступок курсантов воспринят преподавателями, сокурсниками и другими работниками учебного заведение как проявление неуважения к достоинству трудящихся авиационной отрасли.
Нужно отметить, что в Сети был запущен флешмоб в поддержку учащихся, когда появилась новость об их возможном отчислении. Люди самых разных профессий и даже пенсионерки опубликовали пикантные видео на песню Satisfaction.
На видео ульяновские курсанты в трусах и шляпах показали, как проводят время в общежитии. Сразу после публикации ролик собрал огромное количество лайков, но и вызвал общественный резонанс. По факту случившегося сотрудники прокуратуры проводили проверку, но не нашли оснований для отчисления студентов.
По словам администрации ВУЗа, поступок курсантов воспринят преподавателями, сокурсниками и другими работниками учебного заведение как проявление неуважения к достоинству трудящихся авиационной отрасли.
Нужно отметить, что в Сети был запущен флешмоб в поддержку учащихся, когда появилась новость об их возможном отчислении. Люди самых разных профессий и даже пенсионерки опубликовали пикантные видео на песню Satisfaction.
Автор: Валерия Орлова