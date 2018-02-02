Модель Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы в Instagram
Известная модель Гаянэ Багдасарян снова разделась для очередного фото. В ее профиле в социальной сети Instagram она показала абсолютно голые ягодицы на балконе отеля в Таиланде.
На обнародованном снимке Багдасарян запечатлена спиной. Фото было сделано в тот момент, когда модель приспустила халат ниже ягодиц и осталась полностью голой. Публикация восхитила многих поклонников, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за снимок.
К слову, большинство фотографий в профиле Багдасарян можно отнести именно к стилю «ню». Некоторым фолловерам нравится, что модель ни сколько не комплексует и не боится открыто демонстрировать свое тело.
Последние несколько недель знаменитость находится в Таиланде на острове Самуи, откуда публикует множество фотографий.
На обнародованном снимке Багдасарян запечатлена спиной. Фото было сделано в тот момент, когда модель приспустила халат ниже ягодиц и осталась полностью голой. Публикация восхитила многих поклонников, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за снимок.
К слову, большинство фотографий в профиле Багдасарян можно отнести именно к стилю «ню». Некоторым фолловерам нравится, что модель ни сколько не комплексует и не боится открыто демонстрировать свое тело.
Последние несколько недель знаменитость находится в Таиланде на острове Самуи, откуда публикует множество фотографий.
Автор: Валерия Орлова