Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и метель
Синоптики спрогнозировали в Подмосковье метель, наряду с этим усилится ветер. Согласно прогноза гидрометеорологов, мониторинг окружающей среды показывает, что 3 февраля в данном регионе следует ожидать мокрый снег, на большей части дорог предполагаются снежные заносы.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ предупредили о предполагаемом усилении порывистого ветра (до 12-17 м/с). Следует ожидать налипание снега на проезжие части автодорог. Согласно прогнозам специалистов Центрального управления по гидрометеорологии местами могут наблюдаться снежные заносы. В региональном ведомстве призвали граждан быть предельно осторожными при пребывании на улице. Водителям транспортных средств рекомендовано воздерживаться по возможности от поездок за пределы населённых пунктов.
Следует быть крайне внимательными при передвижении по автомагистралям, а также по улицам больших и малых городов Московской области. Необходимо соблюдать увеличенную дистанцию между движущимися автомобилями. Пешеходов призывают быть крайне осторожными при пересечении дорог и при нахождении вблизи них.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ предупредили о предполагаемом усилении порывистого ветра (до 12-17 м/с). Следует ожидать налипание снега на проезжие части автодорог. Согласно прогнозам специалистов Центрального управления по гидрометеорологии местами могут наблюдаться снежные заносы. В региональном ведомстве призвали граждан быть предельно осторожными при пребывании на улице. Водителям транспортных средств рекомендовано воздерживаться по возможности от поездок за пределы населённых пунктов.
Следует быть крайне внимательными при передвижении по автомагистралям, а также по улицам больших и малых городов Московской области. Необходимо соблюдать увеличенную дистанцию между движущимися автомобилями. Пешеходов призывают быть крайне осторожными при пересечении дорог и при нахождении вблизи них.
Автор: Семен Зайцев