Супруга Александра Кержакова показала подросшего сына
Супруга футболиста "Зенита" Александра Кержакова Милана показала маленького сына Артема. Соответствующий пост телеведущая разместила в микроблоге Instagram.
На коротком видео Милана Кержакова демонстрирует фанатам малыша, появившегося на свет 10 апреля прошлого года. За это время ребенок окреп и научился осознанно смотреть в камеру, реагируя на просьбы мамы. Судя по спокойному выражению лица Артема, семейной паре повезло с характером наследника.
Пользователи, оставившие под постом множество лайков, одарили ребенка комплиментами, после чего в ленте разгорелся нешуточный спор о схожести малыша с родителями. Одна половина подписчиков нашла в нем исключительно папины гены, вторая - мамины.
Ранее Кержакова показала "горячие" фото.
На коротком видео Милана Кержакова демонстрирует фанатам малыша, появившегося на свет 10 апреля прошлого года. За это время ребенок окреп и научился осознанно смотреть в камеру, реагируя на просьбы мамы. Судя по спокойному выражению лица Артема, семейной паре повезло с характером наследника.
Пользователи, оставившие под постом множество лайков, одарили ребенка комплиментами, после чего в ленте разгорелся нешуточный спор о схожести малыша с родителями. Одна половина подписчиков нашла в нем исключительно папины гены, вторая - мамины.
Ранее Кержакова показала "горячие" фото.
Автор: Джанабилова Татьяна П