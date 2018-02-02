В США задержали одного из создателей игры Counter-Strike
В США задержали одного из основателя легендарной компьютерной игры Counter-Strike Джесса Клиффа. Это произошло в городе Сиэтл. Причиной задержания является его подозрение в сексуальной эксплуатации ребенка.
По данным зарубежных СМИ, 35-летний разработчик ждет предъявления обвинения. Адвокат ходатайствовал, чтобы задержанного отпустили под залог, но в этом было отказано.
Представители компании Valve заявили, что Клифф был отстранен от должностных обязанностей до завершения расследования. Более подробная информация на эту тему пока неизвестна.
в 1999 году Джесс Клиф вместе со своим коллегой Мин ли создал гейм -Strike как мод игры Half-Life. В 2003 году его приняли на работу в Valve.
По данным зарубежных СМИ, 35-летний разработчик ждет предъявления обвинения. Адвокат ходатайствовал, чтобы задержанного отпустили под залог, но в этом было отказано.
Представители компании Valve заявили, что Клифф был отстранен от должностных обязанностей до завершения расследования. Более подробная информация на эту тему пока неизвестна.
в 1999 году Джесс Клиф вместе со своим коллегой Мин ли создал гейм -Strike как мод игры Half-Life. В 2003 году его приняли на работу в Valve.
Автор: Валерия Орлова