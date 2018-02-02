В Минфине предложили создать в России офшоры для криптовалютной торговли
В России могут появится офшорные зоны для торгов критовалютной. Инициатива принадлежит Министерству финансов. Сведения предоставил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Нам кажется, что в России пора разрешить криптовалютный обмен. Офшоры можно разместить во Владивостоке и Калининграде, на островах Русский и Октябрьский», - отметил замминистра.
Ранее Сбербанк высказал намерение торговать криптовалютами через швейцарскую дочку.
«Нам кажется, что в России пора разрешить криптовалютный обмен. Офшоры можно разместить во Владивостоке и Калининграде, на островах Русский и Октябрьский», - отметил замминистра.
Ранее Сбербанк высказал намерение торговать криптовалютами через швейцарскую дочку.
Автор: Джанабилова Татьяна П