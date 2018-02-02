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Ученые смогли управлять роем микророботов при помощи ДНК
Молекулы ДНК помогли ученым-химикам научиться управлять роем, состоящим из молекулярных роботов. ДНК-линкеры заставили микророботов объединяться в группы, распадаться на отдельные части, а также двигаться и вращаться.

Ученые смогли управлять роем микророботов при помощи ДНК


Рой роботов - одинаковые механизмы простейшей конструкции, поведение которых определяется роевым интеллектом, позволяющем им взаимодействовать между собой и с окружающей средой без командного центра, раздающего команды каждому в отдельности. Роевое поведение характерно для элементов цитоскелета и биомолекулярных моторов. Микротрубочки - молекулярные роботы самого маленького размера, известные науке на сегодняшний день. Они состоят из полых цилиндров тубулина, диаметром нанометров и длиной до 20 микрометров. Их коллективное поведение используют для создания активной жидкости, которая способна двигаться в заданном направлении без приложения внешней силы.

Химики из США и Японии модифицировали микротрубочки, "пришив" к ним частички ДНК. Это дало возможность управлять коллективным поведением группы, состоящей из большого количества молекулярных моторчиков. Помимо этого, ученые при помощи фоточувствительных групп на молекулах ДНК смогли переключать коллективное роевое поведение группы на одиночное поведение микророботов. Исследователи отмечают, что результаты научной работы важны для развития нанотехнологий, основанных на ДНК, и для возможности кодирования информации на уровне молекул.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 19:00
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