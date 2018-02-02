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Дилер АвтоВАЗа рассказал о планах по обновлению Lada Granta
Группа корпораций "Кан Авто", которая является одной из самых крупных дилеров марки "АвтоВАЗ". Она сообщила СМИ о том, что запланировала обновить нынешнюю версию своей Lada Granta.


Дилер АвтоВАЗа рассказал о планах по обновлению Lada Granta


"На данный момент мы запланировали провести принципиальное обновление кузова автомобиля. Он будет представлен в трех типах - универсал, хэтчбек и седан", - заявляет во время конференции вице-президент корпоративного управления компании "Кан Авто" Вадим Максимов. Он акцентировал внимание на том, что за последние два-три года качество их авто выросло в разы.

"Буквально по прошествии пары лет бренд Lada сделал огромный шаг. Так, после ввода двух последних его представителей - Vesta и X-Ray - мы получили такой продукт, который может с легкостью конкурировать с иностранными конкурентами. Если раньше про Lada рассказывали анекдоты, то сейчас бренд вышел на современный уровень", - заявил Максимов. Немногим позже на официальном ресурсе конференции было поправлено на "если раньше про Lada рассказывали анекдоты, которые ставили под сомнения качество автомобилей бренда, то сейчас он стоит на одном уровне с иномарками".

По данным специализированных ресурсов, АвтоВАЗ сможет продемонстрировать обновленную версию Granta на автосалоне в Москве уже в августе этого года. Обновленная версия, скорее всего, будет выпущена в массовое производство на платформе Renault-Nissan в 2021 году.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 17:17
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