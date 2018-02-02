Жириновский предложил переименовать Волгоград в исторический Сталинград
Владимир Жириновский в очередной раз предложил переименовать город Волгоград в исторический Царицын или Сталинград. Соответствующее заявление лидер фракции ЛДПР сделал в своем Telegram-канале.
В 1925 году Царицын стал Сталинградом и гордо носил это название до 1961 года. Город вошел в историю под определенным именем и ассоциируется у народа с переломным моментом в ВОВ, продолжавшимся с 1942 по 1943 год.
«Волгоград должен вернуть свое историческое имя, ассоциирующееся со Сталинградской битвой. Ни в коем случае я не связываю это название со Сталиным. Просто так сложилось, что он известен миру именно, как Сталинград. Ни Царицын, ни Волгоград не вызывают у россиян чувство патриотизма, силы, мощи, несокрушимости, поэтому нужно пойти навстречу горожанам и увековечить память о героизме наших предков», - написал Жириновский.
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В 1925 году Царицын стал Сталинградом и гордо носил это название до 1961 года. Город вошел в историю под определенным именем и ассоциируется у народа с переломным моментом в ВОВ, продолжавшимся с 1942 по 1943 год.
«Волгоград должен вернуть свое историческое имя, ассоциирующееся со Сталинградской битвой. Ни в коем случае я не связываю это название со Сталиным. Просто так сложилось, что он известен миру именно, как Сталинград. Ни Царицын, ни Волгоград не вызывают у россиян чувство патриотизма, силы, мощи, несокрушимости, поэтому нужно пойти навстречу горожанам и увековечить память о героизме наших предков», - написал Жириновский.
Ранее политик предложил разрешить сожителям подписывать брачное соглашение.
Автор: Джанабилова Татьяна П