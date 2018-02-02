СМИ сообщили о воссоединении группы Spice Girls
Британская группа Spice Girls снова возобновила своё существование после того как принять участие в совместной работе согласилась Виктория Бэкхем. Об этом сообщило издание Sun.
Новость о том, что коллектив может воссоединиться, появилась еще в ноябре прошлого года. Переговоры длились нелегко, поскольку в этот период времени Мелани Браун переживала бракоразводный процесс, Джери Холлиуэлл родила сына. Обе певицы решили поддержать друг друга и запустить совместный проект. Однако тогда Виктория Бэкхем опровергла сведения о воссоединении коллектива.
Каждая участница за новые проекты получит 10 миллионов фунтов стерлингов. Группа планирует принимать участие в телевизионных проектах в Китае, покорить новое шоу талантов и выпустить сборник главных хитов. Сообщается, что Виктория Бэкхем и Джери Холлиуэлл не отправятся в гастрольный тур по семейным обстоятельствам.
Жена знаменитого футболиста настаивает на том, чтобы не исполнять вокальные партии. Это ей пообещал продюсер Spice Girls Саймон Фуллер.
Коллектив впервые был основан в 1994 году. Спустя семь лет каждая из участниц решила запустить собственный проект. С тех пор Мелани Браун, Виктории Адамс (Бэкхем), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл периодически воссоединялись, но впоследствии все равно распадались.
Новость о том, что коллектив может воссоединиться, появилась еще в ноябре прошлого года. Переговоры длились нелегко, поскольку в этот период времени Мелани Браун переживала бракоразводный процесс, Джери Холлиуэлл родила сына. Обе певицы решили поддержать друг друга и запустить совместный проект. Однако тогда Виктория Бэкхем опровергла сведения о воссоединении коллектива.
Каждая участница за новые проекты получит 10 миллионов фунтов стерлингов. Группа планирует принимать участие в телевизионных проектах в Китае, покорить новое шоу талантов и выпустить сборник главных хитов. Сообщается, что Виктория Бэкхем и Джери Холлиуэлл не отправятся в гастрольный тур по семейным обстоятельствам.
Жена знаменитого футболиста настаивает на том, чтобы не исполнять вокальные партии. Это ей пообещал продюсер Spice Girls Саймон Фуллер.
Коллектив впервые был основан в 1994 году. Спустя семь лет каждая из участниц решила запустить собственный проект. С тех пор Мелани Браун, Виктории Адамс (Бэкхем), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл периодически воссоединялись, но впоследствии все равно распадались.
Автор: Валерия Орлова