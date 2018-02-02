Анкара ввела налоговые льготы при строительстве газопровода «Турецкий поток»
Турецкое правительство инициировало введение налоговых льгот для комплексных работ, необходимых в рамках строительства магистрального газопровода «Турецкий поток». Постановление кабинета министров размещено в пятницу в издании Resmi Gazete.
Налоговые льготы будут соблюдаться в рамках поэтапной реализации важнейшего международного проекта. Согласно постановлению кабмина, речь идёт о договоренности сторон, налоговое обложение не коснется деятельности компаний, привлеченных к реализации планов. Указывается на правовой режим исключительной турецкой экономической зоны в Чёрном море, в том числе платформы. От НДС освободят юридические услуги и необходимые проектные работы. Таможенные и налоговые льготы коснутся транспортных средств, включая морские суда, поставки труб большого диаметра, запчастей, высокотехнологичного оборудования, необходимых материалов.
С 7 мая 2017 года ПАО «Газпром» начало строительство морского сегмента «Турецкого потока». Инвестиции компании в 2017 году составили не менее 92,8 млрд рублей, в текущем году запланировано увеличить финансирование почти в два раза, доведя их до 182,4 млрд рублей.
Налоговые льготы будут соблюдаться в рамках поэтапной реализации важнейшего международного проекта. Согласно постановлению кабмина, речь идёт о договоренности сторон, налоговое обложение не коснется деятельности компаний, привлеченных к реализации планов. Указывается на правовой режим исключительной турецкой экономической зоны в Чёрном море, в том числе платформы. От НДС освободят юридические услуги и необходимые проектные работы. Таможенные и налоговые льготы коснутся транспортных средств, включая морские суда, поставки труб большого диаметра, запчастей, высокотехнологичного оборудования, необходимых материалов.
С 7 мая 2017 года ПАО «Газпром» начало строительство морского сегмента «Турецкого потока». Инвестиции компании в 2017 году составили не менее 92,8 млрд рублей, в текущем году запланировано увеличить финансирование почти в два раза, доведя их до 182,4 млрд рублей.
Автор: Семен Зайцев