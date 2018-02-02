В Москве спасли мужчину, упавшего с Крымского моста в реку
В Москве спасли мужчину, который упал с Крымского моста в реку. Об этом СМИ поведал представитель пресс-центра Главного управления МЧС РФ.
Известно, что мужчину, который упал с Крымского моста, вытянули из водоема. Сейчас он находится под присмотром специалистов. "Мужчину подняли из воды на берег и передали в руки медработников", - заявили в агентстве.
На данный момент о происшествии ничего не разглашается.
Известно, что мужчину, который упал с Крымского моста, вытянули из водоема. Сейчас он находится под присмотром специалистов. "Мужчину подняли из воды на берег и передали в руки медработников", - заявили в агентстве.
На данный момент о происшествии ничего не разглашается.
Автор: Артемова Светлана