Новый суперкар Rezvani Beast Alpha X Blackbird посвятили сверхзвуковому самолету-разведчику
Новый суперкар от компании Rezvani - Beast Alpha X Blackbird, созданный в пяти экземплярах, посвятили сверхзвуковому военному самолету-разведчику модели Lockheed SR-71. Стоимость самого производительного и быстрого автомобиля составит 225 тыс. долларов или 12,7 млн рублей.
Под капотом Rezvani инженеры установили турбированную силовую установку объемом на 2,5 литра, выдающую мощность в 710 «лошадей». Пару мотору составит 6-МКПП или 6-скоростная секветальная коробка. Первые 97 км/час авто берет всего за 2,9 секунды. Вес автомобиля снижен до 952 килограмм за счет использования композитных материалов, появившихся в салоне, дверях, кузове.
Rezvani Beast Alpha X Blackbird получил светодиодную оптику, углепластиковые сиденья, колесные диски из керамики и карбона на 18 дюймов, съемную крышу, двери Sidewinder.
Ранее бюджетную версию получил внедорожник Rezvani Tank.
Под капотом Rezvani инженеры установили турбированную силовую установку объемом на 2,5 литра, выдающую мощность в 710 «лошадей». Пару мотору составит 6-МКПП или 6-скоростная секветальная коробка. Первые 97 км/час авто берет всего за 2,9 секунды. Вес автомобиля снижен до 952 килограмм за счет использования композитных материалов, появившихся в салоне, дверях, кузове.
Rezvani Beast Alpha X Blackbird получил светодиодную оптику, углепластиковые сиденья, колесные диски из керамики и карбона на 18 дюймов, съемную крышу, двери Sidewinder.
Ранее бюджетную версию получил внедорожник Rezvani Tank.
Автор: Джанабилова Татьяна П