В Чувашии в квартире нашли тела семьи затворников
В Чувашии в одной из квартир были обнаружены тела семьи затворников. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.
В одной из квартир, расположенных в доме по улице Карла Маркса, нашли тела пожилой женщины и её двух сыновей, которым было 40 и 42 лет. Отмечается, что семейство вело затворнический образ жизни, один из погибших состоял на учете у психиатра. В последний раз родственников соседи видели живыми в конце декабря минувшего года. В прошедший четверг, 1 февраля, социальные работники пришли к семье для проверки. Однако дверь представителям госструктуры никто не открыл. В связи с этим на место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, которые вскрыли дверь.
На телах умерших не были выявлены следы насильственной смерти. Все трупы находились в разных комнатах. По словам полиции, семья жила в антисанитарных условиях, у них отсутствовали продукты питания. Предполагается, что смерть родственников наступила около месяца тому назад.
В одной из квартир, расположенных в доме по улице Карла Маркса, нашли тела пожилой женщины и её двух сыновей, которым было 40 и 42 лет. Отмечается, что семейство вело затворнический образ жизни, один из погибших состоял на учете у психиатра. В последний раз родственников соседи видели живыми в конце декабря минувшего года. В прошедший четверг, 1 февраля, социальные работники пришли к семье для проверки. Однако дверь представителям госструктуры никто не открыл. В связи с этим на место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, которые вскрыли дверь.
На телах умерших не были выявлены следы насильственной смерти. Все трупы находились в разных комнатах. По словам полиции, семья жила в антисанитарных условиях, у них отсутствовали продукты питания. Предполагается, что смерть родственников наступила около месяца тому назад.
Автор: Валерия Орлова