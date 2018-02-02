В Мурманске пьяный молодой человек убил собутыльника ударом отвертки в глаз
В Мурманске пьяный 21-летний молодой человек убил собутыльника, ударив отверткой в глаз. Сведения об инциденте, произошедшем в квартире по улице Кошевого, появились на сайте МВД РФ.
Соседи, услышав громкие крики в одной из квартир, вызвали наряд полиции. На вызов прибыли представители следственного отдела, сотрудники УГРО, оперативники, патрульные. В квартире по указанному адресу находился труп мужчины 1959 года рождения. На след подозреваемого оперативники вышли в течении суток. Предположительно, убийство произошло на фоне личной неприязни молодого человека, который не смог сдерживать эмоции под действием спиртного. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Расследование окончено, доказательства переданы в суд.
Ранее в Мурманске пьяный мужчина выстрелил в приятеля.
Соседи, услышав громкие крики в одной из квартир, вызвали наряд полиции. На вызов прибыли представители следственного отдела, сотрудники УГРО, оперативники, патрульные. В квартире по указанному адресу находился труп мужчины 1959 года рождения. На след подозреваемого оперативники вышли в течении суток. Предположительно, убийство произошло на фоне личной неприязни молодого человека, который не смог сдерживать эмоции под действием спиртного. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Расследование окончено, доказательства переданы в суд.
Ранее в Мурманске пьяный мужчина выстрелил в приятеля.
Автор: Джанабилова Татьяна П