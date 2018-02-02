Rockstar Games перенесла выход Red Dead Redemption II на октябрь
Презентацию ожидаемой игры Red Dead Redemption II перенесли на несколько месяцев, выход новинки намечен на октябрь 2018 года. Разработчики пообещали поделиться новыми подробностями об игровом продукте на протяжении ближайших недель.
Представители компании Rockstar Games заявили в Сети, что запланированный ранее выход новинки состоится 26 октября. Новый игровой продукт выпустят на PlayStation IV и Xbox One. В информационном сообщении компании, размещённого на официальном WEB-сайте, приносятся извинения всем, кто был разочарован отсрочкой ожидаемой презентации. Коллектив Rockstar Games заявляет о намерениях «отполировать» игру, доведя её до полной готовности. Указывается на тот немаловажный аспект, что для это того необходимо дополнительное время.
«Мы искренне благодарим вас за терпение и надеемся, что в конечном итоге вы согласитесь - ожидание стоило того», - указывается в сообщении компании. Разработчики обещают сообщать о новых подробностях в разработке игры, причём в качестве компенсации они предоставили геймерам несколько новых живописных скриншотов.
Представители компании Rockstar Games заявили в Сети, что запланированный ранее выход новинки состоится 26 октября. Новый игровой продукт выпустят на PlayStation IV и Xbox One. В информационном сообщении компании, размещённого на официальном WEB-сайте, приносятся извинения всем, кто был разочарован отсрочкой ожидаемой презентации. Коллектив Rockstar Games заявляет о намерениях «отполировать» игру, доведя её до полной готовности. Указывается на тот немаловажный аспект, что для это того необходимо дополнительное время.
«Мы искренне благодарим вас за терпение и надеемся, что в конечном итоге вы согласитесь - ожидание стоило того», - указывается в сообщении компании. Разработчики обещают сообщать о новых подробностях в разработке игры, причём в качестве компенсации они предоставили геймерам несколько новых живописных скриншотов.
Автор: Семен Зайцев